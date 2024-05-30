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Финский журналист вышел с плакатом к посольству своей страны в Москве

Журналист Хейсканен призвал к миру между Финляндией и Россией

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Илья Питалев/РИА Новости

Финский журналист Кости Хейсканен провел акцию возле здания посольства Финляндии в Москве. Об этом сообщает Tsargrad.tv. Обозреватель развернул плакаты с призывом к финским властям иначе взглянуть на специальную военную операцию на Украине, а также пересмотреть отношения Москвы и Хельсинки.

Как отметил Хейсканен, это уже пятая акция с 2022 года. Часть из них, по его словам, проводились в Москве, некоторые в Санкт-Петербурге.

Журналист объяснил, что о любой демонстрации сотрудники финской дипмиссии должны докладывать в Хельсинки и своим коллегам по Евросоюзу. А значит перелом в их сознании возможен.

«Я это делаю как гражданин Финляндии, как патриот и России, и Финляндии. Потому что я хочу, чтобы наши страны дружили, как это было и ранее. И чтобы все было хорошо — мир, дружба. Я надеюсь на то, что скоро наступит перелом», — сказал Хейсканен.

До этого журналист отмечал, что лицемерие руководства Финляндии заключается в том, что оно само отказалось от дружбы с РФ. При этом, по его словам, финны начали признавать, что россияне перестали любить их государство.

Многие граждане страны озлоблены и не понимают, как так случилось, что Финляндия, которая десятилетиями дружила с Россией, в один миг разорвала все связи, добавил Хейсканен.

Ранее президент Финляндии выступил за полное закрытие границы с Россией.

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