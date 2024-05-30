В Минобороны ФРГ оценили идею разрешить Украине бить по РФ западным оружием

Министр обороны Германии Борис Писториус не считает нужным публично обсуждать предоставление Украине права на использование западного оружия для ударов по территории РФ. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine.

В среду, 29 мая, глава немецкого военного ведомства посетил базу в Мекленбурге — Передней Померании. По информации журналистов, в настоящее время здесь проходит обучение украинских бойцов работе с системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

При этом, общаясь с журналистами, Писториус заявил о намерении удвоить закупки упомянутых комплексов. Изначально власти страны подписали договор с американской компанией Raytheon, производящей зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, на поставку четырех единиц техники к 2026 году. Однако сейчас Минобороны Германии завершает подготовку к размещению другого государственного заказа на поставку еще четырех таких систем к 2028 году.

В то же время глава военного ведомства прокомментировал дебаты о предоставлении Украине права использовать западное оружие для атак на РФ. Авторы статьи подчеркнули, что министр высказался на этот счет достаточно сдержанно.

По словам Писториуса, международное право допускает использование переданных Киеву вооружений для ударов по российской территории. Однако он обратил внимание, что украинское руководство должно решать этот вопрос с каждым конкретным зарубежным партнером. Более того, глава военного ведомства признался в нежелании обсуждать эту тему с публикой.

«Кремль нам не рассказывает, что он готов сделать, где и какое оружие он готов применить», — добавил Писториус.

Ранее в Германии заявили, что Украина без ведома немецких властей использовала ЗРК Patriot для ударов по целям на территории РФ.