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Экс-премьер Украины обвинил Зеленского в преступлении

Азаров: спикер Рады совершает преступление, замалчивая нелегитимность Зеленского

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Brendan Smialowski/Reuters

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук совершает преступление, замалчивая нелегитимность Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия-24».

Азаров заявил, что Зеленский неконституционный, а значит он совершает преступление. Также экс-премьер Украины совершает преступление и Стефанчук, так как по конституции он обязан рассмотреть на заседании совета этот вопрос, но он этого не делает, заявляя, что на Украине есть «бессмысленный президент».

30 мая экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что для Владимира Зеленского завершение боевых действий — это катастрофа. По его словам, окончание конфликта для Зеленского равносильно утрате власти, к которой он уже успел привыкнуть.

В этот же день российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в столице Белоруссии достаточно четко высказался по поводу легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Он вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, в указанную дату новый лидер страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее в Польше заявили, что Зеленский хочет втянуть Варшаву в конфликт с Россией.

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