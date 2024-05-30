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Ирландский журналист рассказал, что Запад уже винит Зеленского в провале

Журналист Боуз: Запад начал обвинять Зеленского в провале конфликта на Украине

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AP

На Западе уже начали процесс отречения от Украины, выставляя Киев виновников провала конфликта с РФ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Можно говорить о том, что процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позором, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО, и заканчивая открытым спором между западными «партнерами» по поводу того, стоит ли давать Украине все более летальное оружие, чтобы фактически дать гарантию ее самоуничтожения», - отметил журналист.

Как подчеркнул Боуз, на Западе уже обвиняют Украину в том, что она не способна следовать рекомендациям своих партнеров и успешно применять поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружение.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Украины по российским городам, заявил, что Вашингтон стал соучастником преступлений Киева.

Ранее британский эксперт заявил, что Путин сделал жесткое предупреждение НАТО.

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