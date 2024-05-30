Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию британской газеты Telegraph о том, что украинского лидера Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на союзников по поводу присоединения страны к НАТО. По словам политика, главной преградой для вступления Украины в альянс является нежелание его членов принимать Киев в свой состав.

«Пишут о том, что если в стране, которая является кандидатом на вступление в НАТО, идут военные действия либо у нее есть какой-то нерешенный территориальный конфликт, ее границы не урегулированы, то она не может присоединиться к альянсу. Но и этого нигде не написано. Это придумано, это какая-то норма, взятая из воздуха», — обратил внимание Царев.

Он добавил, что в Киеве до сих пор себя тешат надеждами на вступление в НАТО, однако украинским властям пора осознать, что страну не принимают в альянс не потому, что нельзя по закону, а потому, что просто не желают.

По информации британского издания, на предстоящем ежегодном саммите НАТО в этом году Киев не получит новых гарантий на пути к членству в альянсе из-за опасений, связанных с возможностью конфликта с Россией. Два дипломата, не названных по имени, сообщили газете, что на саммите лидеры военного объединения предложат так называемый «мост» к членству, чтобы поддержать процесс интеграции Украины.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России предстоит создать альянс по борьбе против мирового терроризма.

Ранее сообщалось, что НАТО может назначить спецпредставителя по Украине.