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Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский боится окончания боевых действий

Экс-депутат Рады Царев: для Зеленского завершение конфликта станет катастрофой

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Gleb Garanich/Reuters

Для украинского лидера Владимира Зеленского завершение боевых действий — это катастрофа. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. По его словам, окончание конфликта для Зеленского равносильно утрате власти, к которой он уже успел привыкнуть.

«Более того, вполне возможно, будет уголовная ответственность. Вполне возможно. По крайней мере, Зеленского смогут потом достать. То есть при реализации сценария прекращения боевых действий ему нужны какие-то гарантии», — сказал политик.

До этого Царев привел опасения Вашингтона о том, что Украина как государство может перестать существовать до президентских выборов в США, что принесет массу проблем действующему американскому лидеру Джо Байдену и демократам в целом.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Он вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, в указанную дату новый лидер страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

24 мая президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Белоруссии, что легитимность Зеленского закончилась.

Ранее бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем.

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