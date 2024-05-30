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В столице Армении началась акция протеста

Акция протеста с требованием отставки Пашиняна началась в центре Еревана

Акция протеста, участники которой требуют от армянского премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку, началась на площади Республики в центре Еревана. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, демонстранты собрались перед зданием правительства республики. Сначала люди выехали на площадь на автомобилях, а затем заняли всю ее территорию. При этом в настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются вытеснить граждан с проезжей части, говорится в материале.

Журналисты добавили, что акцию протеста возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. Участники мероприятия требуют не только отставки премьер-министра, но и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном с передачей ему нескольких приграничных территорий Армении.

29 мая у здания министерства внутренних дел республики также состоялась демонстрация, целью которой являлась отставка Пашиняна. Как рассказал Галстанян, он со сторонниками решили направиться к МВД, чтобы потребовать от правоохранительных органов дать разъяснения в связи с применением насилия по отношению к протестующим. Люди хотели узнать, кто отдавал полицейским приказы применять насилие к гражданам, участвовавшим в других демонстрациях.

Ранее в Ереване стражи порядка избили оппозиционного депутата, принявшего участие в акции протеста.

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Протесты в Ереване
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