Стало известно о подготовке НАТО к передаче Киеву нового пакета военной помощи

Главы МИД стран НАТО проведу встречу в Праге для обсуждения нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины, который может быть передан Украине перед июльским саммитом Североатлантического альянса. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Министры иностранных дел военного альянса должны встретиться в Праге, чтобы подготовить пакет помощи Украине перед июльским саммитом НАТО… Двухдневная встреча, начинающаяся в четверг (30 мая – прим. ред.) в чешской столице, призвана сосредоточить внимание на усилиях по выработке пакета поддержки Украины на саммите НАТО в Вашингтоне в июле», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, «бурные дебаты» о том, следует ли разрешить Киеву использовать оружие, отправленное западными партнерами, для нанесения ударов по России, «рискуют омрачить встречу».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз сталкивается с проблемами в вопросах реализации обещанной Украине военной помощи, в частности, с поставкой боеприпасов по инициативе Чехии.

Ранее Сикорский сделал неутешительное заявление об оборонной промышленности Европы.