В Китае заявили о готовности противостоять санкциям вместе с Россией

Китаю и России следует вместе бороться с односторонними санкциями и обеспечивать стабильность логистических цепочек. Об этом на конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» заявил глава МИД КНР Ван И, его цитирует ТАСС.

«Важно сообща противодействовать односторонним действиям, попыткам протекционизма, возведения искусственных барьеров и разъединению», — сказал министр в ходе своего выступления.

11 мая экономист Тони Норфилд высказал мнение, что Россия и КНР создают новый альтернативный мир многополярности, который означает ослабление позиций Запада.

«Общая картина такова, что они (РФ и КНР. — Прим. ред.) фактически создают альтернативный мир… Они собираются построить систему, в рамках которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением», — подчеркнул он.

Норфилд добавил, что этот процесс неминуемо означает ослабление роли Запада на международной арене. При этом, по мнению экономиста, стремление России и Китая к многополярному миру не означает, что Пекин и Москва рассматривают Запад как врага.

Ранее Китай допустил, что проведет свою конференцию по Украине.