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В США заявили, что РФ обладает лучшими системами РЭБ в мире

Экс-офицер Пентагона Пайн: у России самые эффективные системы РЭБ в мире

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия обладает наиболее эффективными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в мире, российские системы уже показали свою надежность в рамках украинского конфликта. Об этом в беседе с журналом Military Watch заявил офицер Пентагона Дэвид Пайн.

«У России самые эффективные системы радиоэлектронной борьбы в мире с самой большой дальностью действия и самыми мощными глушителями GPS и радиочастот среди всех стран», - отметил офицер.

Он добавил, что скорость, с которой российские РЭБ большой дальности были способны адаптироваться к подавлению новых систем вооружения США и НАТО впечатлительна.

По оценке американского военного, российские системы радиоэлектронной борьбы уже доказали свою эффективность на поле боя, поскольку до 90% ракет и беспилотников, которые Запад поставляет Украине, не попадают в цель.

До этого первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тыс. украинских дронов, которые нарушили государственную границу.

По его словам, из общего числа беспилотников более половины уничтожили с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также пограничники применяли переносные устройства — так называемые антидроновые ружья.

Ранее в Харьковской области заявили о сбитом самолете ВСУ.

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