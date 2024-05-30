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В Германии оценили переговорные позиции Киева

Немецкий политик Али: переговорная позиция Украины хуже, чем год назад

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украина находится в плохом положении перед началом возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта с РФ, год назад позиции Киева в этом вопросе были сильнее. Об этом в эфире немецкого телеканала Das Erste заявила сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али.

«Украина сегодня находится в худшем исходном положении для переговоров, чем год назад. Это реальность», — подчеркнул политик (цитата по РИА Новости).

Комментируя намерения ряда стран Запада разрешить Украине наносить удары по территории РФ западным оружием, она отметила, что такой шаг со стороны союзников Киева приведет лишь к усилению эскалации конфликта и при этом не даст никаких преимуществ Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалогу России с Украиной о мире препятствует партия войны в Киеве. По словам дипломата, в Киеве правит «партия войны», которая, как минимум на словах, стремится победить Россию «на поле боя».

Ранее Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием РФ.

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