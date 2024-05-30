Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

Национальный финансовый совет (НФС) согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина, возглавлявшего департамент развития технологий цифровой идентификации Минцифры, на должность главы НСПК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Национальный финансовый совет принял решение согласовать кандидатуру Дубынина Дмитрия Геннадьевича для назначения на должность единоличного исполнительного органа оператора Национальной системы платежных карт», — отметили в в ЦБ.

До этого председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявляла о стабильной работе национальной системы платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир»). Кроме того, она сообщала о поиске кандидатуры на пост главы НСПК.

До этого Набиуллина заявляла, что ответные меры из-за западных санкций против НСПК теоретически возможны, но их надо рассматривать как крайние меры. По ее словам, ЦБ в условиях санкций на платежную инфраструктуру РФ прорабатывает с другими странами альтернативные решения для проведения платежей.

Ранее Силуанов раскрыл планы по решению проблем с картой «Мир» в Узбекистане.