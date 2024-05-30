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Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

ЦБ: НФС согласовал кандидатуру Дубынина из Минцифры на должность главы НСПК

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Банк России/YouTube

Национальный финансовый совет (НФС) согласовал кандидатуру Дмитрия Дубынина, возглавлявшего департамент развития технологий цифровой идентификации Минцифры, на должность главы НСПК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Национальный финансовый совет принял решение согласовать кандидатуру Дубынина Дмитрия Геннадьевича для назначения на должность единоличного исполнительного органа оператора Национальной системы платежных карт», — отметили в в ЦБ.

До этого председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявляла о стабильной работе национальной системы платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир»). Кроме того, она сообщала о поиске кандидатуры на пост главы НСПК.

До этого Набиуллина заявляла, что ответные меры из-за западных санкций против НСПК теоретически возможны, но их надо рассматривать как крайние меры. По ее словам, ЦБ в условиях санкций на платежную инфраструктуру РФ прорабатывает с другими странами альтернативные решения для проведения платежей.

Ранее Силуанов раскрыл планы по решению проблем с картой «Мир» в Узбекистане.

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