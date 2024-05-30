Пушилин заявил, что Зеленскому угрожает опасность со стороны Запада

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит большая личная опасность со стороны западных стран на фоне окончания срока легитимности украинского президента. Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Уязвимость самого Зеленского понятна, в логике принимаемых решений Запада — ему сейчас угрожает очень большая личная опасность», — подчеркнул он.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что нужно проводить глубокий анализ легитимности украинской власти. Путин отметил, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер. Он также заявил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано.

По словам Путина, если выборы в стране не проводятся из-за режима военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется.

Зеленский в свою очередь отметил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая. Он отметил, что не рассматривает 20 мая как дату окончания своих полномочий главы государства, а подобные заявления со стороны Путина назвал «скучными и неинтересными».

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский не может давать приказы.