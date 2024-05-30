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В МИД рассказали о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам

МИД: подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится на продвинутой стадии

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Подготовка визитов президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии. Об этом журналистам рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, его слова приводит РИА Новости.

«На продвинутой», — сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос о ближайших визитах Путина в упомянутые страны.

До этого Путин, а также лидеры многих других стран мира направили поздравления То Ламу в связи с его избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

Российский лидер подчеркнул динамичное развитие отношений между Вьетнамом и Россией в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, а также выразил надежду, что президент То Лам продолжит развивать двустороннее конструктивное сотрудничество двух стран с целью укрепления безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что Вьетнам отложил переговоры с ЕС, готовясь к визиту Путина.

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