Изменить ситуацию на Украине могут только обычные жители, так как киевские власти во главе с лидером Владимиром Зеленским преследуют корыстные цели, которые могут стать причиной исчезновения государства, уверен координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Действия украинского президента согласованы с лидерами западных стран и направлены на «уничтожение Украины», заявил он в беседе с RT.

«Самое главное в этой системе, которую сегодня выстроил Запад в отношении Украины, — это максимально уничтожить славянский православный народ. Особенно мужское население. Поэтому вместо Зеленского завтра может прийти кто угодно с любой фамилией, но ситуация не изменится», — убежден парламентарий.

По-настоящему повлиять на происходящее могут только сами жители страны, которые должны понять, что все решения принимаются против них, утверждает Водолацкий. Он заявил, что Зеленский принимает «антинародные решения» и делает все, что уничтожает Украину как суверенное государство.

«Уничтожается вера, уничтожается народ, и, как следствие, исчезнет Украина с карты мира», — считает депутат.

Президент РФ Владимир Путин на днях объяснил трагедию Украины тем, что власти страны не считают солдат ВСУ своими людьми. Он также заявил, что чем больше будет попыток переломить ситуацию на поле боя, тем больше будет потерь у украинской армии.

Ранее в ВСУ заявили, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.