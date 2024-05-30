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В США прокомментировали угрозы Трампа «бомбить» Москву

Риттер: Трамп не должен стать президентом после слов о бомбежке Москвы

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Jay Paul/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп после заявлений о том, что мог бы разбомбить Москву, чтобы остановить развитие военных действий на Украине, не должен стать вновь президентом Соединенных Штатов. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

«Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, то ты не можешь стать президентом Соединенных Штатов. Извини, Дональд», — подчеркнул Риттер.

29 мая Трамп отметился новым громким заявлением насчет конфликта на Украине. На этот раз он сказал, что мог бы разбомбить Москву, чтобы остановить развитие военных действий на Украине. Об этом Трамп говорил не публично, а в закрытом кругу своих спонсоров, убеждая их дать побольше денег. Ранее политик уже обещал закончить конфликт за 24 часа и заставить стороны договориться друг с другом. В России считают громкое заявление Трампа обычной «предвыборной» риторикой. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Слуцкий оценил заявление Трампа о бомбежке Москвы.

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