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В МИД РФ назвали условие для шагов по ядерному сдерживанию

Лавров: РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, в случае реализации США планов по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности неизбежен отказ РФ от односторонних самоограничений, введенных после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Лавров допустил дополнительные шаги в сфере ядерного сдерживания, поскольку, по его словам, американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения ядерных сил РФ.

«Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации», — отметил министр.

В начале мая пресс-служба МИД РФ сообщала, что Россия в качестве ответа на недружественные действия США приступает к производству собственных ракетных систем средней и меньшей дальности. Согласно заявлению ведомства, данный процесс не отнимет много времени.

МИД РФ предупредил власти США о том, что в случае появления подобных комплексов, ранее запрещенных по Договору о РСМД, в любом регионе мира, Россия вправе убрать односторонний мораторий на их размещение.

Ранее в МИД высказались насчет моратория на РСМД.

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