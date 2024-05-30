Развитие международных отношений после начала СВО опровергло тезис главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что по вопросу украинского конфликта нельзя занимать нейтральную позицию. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Как напомнило своим читателям издание, соответствующее заявление Бербок сделала в ноябре 2022 года.

«Мнение Бербок о том, что нейтральной позиции нет, с тех пор (в течение полутора лет после заявления министра. — Прим. ред.) было опровергнуто реальностью», — говорится в сообщении издания.

Издание напоминает, что многие государства придерживаются нейтралитета относительно украинского конфликта, включая КНР, Индию и страны Африки. При этом Запад оказался в меньшинстве по вопросу поддержки Украины. Как подчеркивает газета, чем сильнее меньшинство на Западе будет требовать от мирового большинства поддержать Киев финансово и в военном отношении, а также занять антироссийскую позицию, тем сильнее будет укрепляться нейтральный лагерь государств.

До этого Бербок анонсировала выделение €60 млн Украине в качестве гуманитарной помощи, признав, что стране «не хватает всего».

Ранее на Украине посетовали на нехватку миллиардов на оружие.