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Норвежский парламентарий призвал разрешить Украине бить по России западным оружием

Ханссон: Украине надо помочь в достижении ее целей с помощью оружия

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Shutterstock/Anna Jedynak

Норвежский парламентарий Расмус Ханссон призвал правительство своей страны не препятствовать Украине в атаках территории России с помощью западного оружия. Об этом сообщает Lenta.ru.

Соответствующее письмо он направил норвежскому министру иностранных дел Эспену Барту Эйде.

Ханссон выразил понимание позиции, при которой Украине запрещалось использовать предоставленное Западом оружие против российской территории из-за желания не допустить дальнейшей эскалации и более прямого вовлечения стран НАТО в конфликт. Однако заявил, что ее следует пересмотреть.

По его словам, в настоящее время российские войска теснят украинские «при мощной поддержке со стороны оружия и баз в России». Назвав нынешний этап конфликта «критическим», Ханссен выразило мнение о необходимости оказать Украине помощь в достижении ее целей «с помощью большего количества вооружений».

«Какова позиция правительства в отношении использования Украиной переданного Норвегией оружия и материальных средств против законных целей на территории России?» — поинтересовался Расмус Ханссен.

30 мая стало известно, что в США могут разрешить Украине наносить удары по России. Этот вопрос обсуждается в администрации президента Джо Байдена.

Ранее в Раде сообщили о «тихом согласии» США на удары по России.

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