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Чехия призвала союзников выполнить обязательства по боеприпасам для Киева

Чехия призвала союзников профинансировать закупку боеприпасов для Украины

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Depositphotos

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала своих союзников из Европы внести финансовый вклад в «чешскую инициативу» по боеприпасам, так как пока свои финансовые обязательства выполнили только четыре страны. Об этом пишет издание EurActiv.

Отмечается, что всего поучаствовать в программе вызвались 18 стран, в основном государства-члены ЕС и НАТО. Из них только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия прислали деньги.

«Средства к нам поступают постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг», — заявила министр обороны Чехии.

Также она подчеркнула связанные с инициативой логистические и финансовые проблемы.

«Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили средства, мы не можем продолжать приобретения. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, отправить деньги», — сказала Чернохова.

Согласно плану, первые боеприпасы будут доставлены на Украину в начале июня.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз сталкивается с проблемами в вопросах реализации обещанной Украине военной помощи, в частности, с поставкой боеприпасов по инициативе Чехии.

Ранее Сикорский сделал неутешительное заявление об оборонной промышленности Европы.

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