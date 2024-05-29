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Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишут СМИ

Bloomberg: Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

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Global Look Press

Венгрия блокирует достижение странами Евросоюза договоренности, которая позволит приступить к переговорам о вступлении Украины в блок. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Венгрия продолжила блокировать решение», — говорится в публикации.

Источник отметил, что, по словам Будапешта, это необходимо, чтобы защитить венгерское меньшинство на Украине.

Журналисты считают маловероятным достижение решения о переговорных рамках 29 мая, но отмечают, что оно может быть принято в ходе неформальной встречи лидеров стран Евросоюза 17 июня. В материале отмечается, что даже в этом случае переговоры займут годы.

До этого газета Politico писала, что в ЕС растет возмущение из-за позиции Венгрии относительно предоставления военной помощи Украине со стороны Евросоюза, Будапешт блокирует новые пакеты помощи Вооруженным силам Украины.

27 мая сообщалось, что Евросоюз боится, что Венгрия заблокирует инициативу содружества на направление доходов от замороженных активов РФ Киеву через Еврофонд мира.

Ранее Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза.

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