Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе захотели ускорить переговоры с Украиной о членстве из-за Венгрии

Politico: ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной до председательства Венгрии

close
100%
Freepik.com

Европейский союз хотел бы ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, до председательства в сообществе Венгрии. Об этом сообщает газета Politico.

Уточняется, что опасения у ЕС вызывает Оливер Вархейи — комиссар из Венгрии, который отвечает за расширение сообщества. Он настаивает на том, что Киев не выполнил свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, в том числе закарпатских венгров.

В статье говорится, что «Вархейи не будет стремиться принять Украину в ЕС очень быстро».

Еще один чиновник сравнил комиссара с «лисой, которую запустили в курятник».

В материале утверждается, что процесс евроинтеграции Украины в любом случае будет проблематичным. Тем не менее, они заключили, что власти Европейского союза рассчитывают на компромисс с Венгрией.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) провалилась.

Ранее Европу предупредили о рисках из-за скопившихся долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами