Европейский союз хотел бы ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, до председательства в сообществе Венгрии. Об этом сообщает газета Politico.

Уточняется, что опасения у ЕС вызывает Оливер Вархейи — комиссар из Венгрии, который отвечает за расширение сообщества. Он настаивает на том, что Киев не выполнил свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, в том числе закарпатских венгров.

В статье говорится, что «Вархейи не будет стремиться принять Украину в ЕС очень быстро».

Еще один чиновник сравнил комиссара с «лисой, которую запустили в курятник».

В материале утверждается, что процесс евроинтеграции Украины в любом случае будет проблематичным. Тем не менее, они заключили, что власти Европейского союза рассчитывают на компромисс с Венгрией.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) провалилась.

Ранее Европу предупредили о рисках из-за скопившихся долгов.