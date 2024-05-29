Италия резко ответила на призывы разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни высказался против разрешения Украине бить по территории России арсеналом, который поставляют западные страны. Об этом пишет La Nación.

«Италия не предусматривает использования итальянской военной техники за пределами Украины», — отметил министр иностранных дел.

Накануне стало известно, что американские власти не меняют свою позицию по вопросу запрета на использование Украиной оружия США для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Так он прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие атаки. Миллер обратил внимание, что несмотря на сохранение своей позиции, «у Украины нет лучшей поддержки», чем со стороны Вашингтона.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.