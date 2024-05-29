В парламенте Грузии отвергли обвинения в «пророссийской» позиции

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «ритуальными плясками» обвинения депутата от оппозиции Теоны Акубардия в том, что власти страны являются «пророссийскими». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Начались ритуальные предвыборные пляски за место в списке перед выборами в парламент», — сказал Папуашвили.

Он призвал оппозиционеров «не предпринимать дешевых поступков ради места в списке кандидатов в депутаты на следующие выборы».

29 мая спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам подпишет закон об иностранных агентах, так как не ожидает, что президент Саломе Зурабишвили утвердит его.

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иноагентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее политолог объяснил острую реакцию Запада на грузинский закон об иноагентах.