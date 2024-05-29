Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2024 года представить предложения по вопросу совершенствования транспортной инфраструктуры для развития туризма на территории Крыма. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым», — говорится в документе.

Особое внимание глава государства призвал уделить организации съездов с автомобильной дороги «Таврида» к побережьям Черного и Азовского морей.

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