Путин заявил о важности достигнутых в Узбекистане договоренностей

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиеева за теплый прием и выразил уверенность, что договоренности, достигнутые во время визита российской делегации в Узбекистан, открывают возможности для совместных проектов двух стран. Об этом российский лидер написал в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», – обратился Путин к коллеге.

Он также поблагодарил Мирзиеева за личную беседу, отметив, что личный диалог «дорогого стоит».

Накануне Путин заявил, что Россия и Узбекистан имеют большое количество совместных планов, в том числе в сферах промышленности и энергетики. По словам российского президента, для их реализации создан фонд для совместной работы в объеме $500 млн, из которых $400 млн приходятся на российскую сторону.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о совместных проектах с Узбекистаном.