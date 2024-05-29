Политолог объяснил, сможет ли Запад нарастить военпром ради Украины

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv ответил на вопрос, сможет ли Запад нарастить военную промышленность, увеличить выпуск снарядов и выйти на те объемы, которые позволят обеспечить паритет с Россией. По мнению эксперта, на это уйдет не менее 10-15 лет.

«А воевать с нами столько времени, пусть и в режиме холодной войны, а также в условиях массы локальных конфликтов по периметру Западу невыгодно, ему просто не хочется и, честно говоря, элементарно страшно, поэтому он всячески пытается этого избежать», — сказал Перла.

До этого телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company сообщал, что Россия производит артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, и примерно за четверть их стоимости.

Страны Запада пытаются нарастить свое военное производство, «но их способность производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстает от России, несмотря на совокупную экономическую мощь», отмечается в материале.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сделал неутешительное заявление об оборонной промышленности Европы.