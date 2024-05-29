Боррель назвал конфликт нормой

Европа забыла, что мир «не является нормальным порядком вещей», гораздо «более нормальным» состоянием является конфликт. Об этом заявил глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«В Европе мир долго являлся нормальной ситуацией. Но мы, похоже, забыли, что мир — это не нормальный порядок вещей, конфликт является в большей степени нормой. И поэтому Евросоюз сейчас должны быстро стать способным игроком в сфере обороны и безопасности», — сказал он на открытии брюссельского Форума Шумана, посвященного вопросам безопасности.

28 мая Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширить действующую миссию по подготовке украинских военных в странах — участницах объединения, «обсуждается постановка новых задач».

До этого дипломат признал, что ЕС не может одобрить выделение Киеву €6,6 млрд на закупку оружия, чтобы остановить наступление ВС РФ, из-за отсутствия консенсуса.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 28 мая заявил, что Украина не смогла добиться успехов на поле боя, несмотря на многочисленные поставки оружия от стран Запада.

Ранее в кабмине Италии раскритиковали Борреля за позицию по Украине.