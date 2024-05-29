Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боррель назвал конфликт нормой

Боррель: конфликт является нормой, а мир — не нормальный порядок вещей

close
100%
Mohamed Azakir/Reuters

Европа забыла, что мир «не является нормальным порядком вещей», гораздо «более нормальным» состоянием является конфликт. Об этом заявил глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«В Европе мир долго являлся нормальной ситуацией. Но мы, похоже, забыли, что мир — это не нормальный порядок вещей, конфликт является в большей степени нормой. И поэтому Евросоюз сейчас должны быстро стать способным игроком в сфере обороны и безопасности», — сказал он на открытии брюссельского Форума Шумана, посвященного вопросам безопасности.

28 мая Боррель заявил, что Евросоюз намерен расширить действующую миссию по подготовке украинских военных в странах — участницах объединения, «обсуждается постановка новых задач».

До этого дипломат признал, что ЕС не может одобрить выделение Киеву €6,6 млрд на закупку оружия, чтобы остановить наступление ВС РФ, из-за отсутствия консенсуса.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 28 мая заявил, что Украина не смогла добиться успехов на поле боя, несмотря на многочисленные поставки оружия от стран Запада.

Ранее в кабмине Италии раскритиковали Борреля за позицию по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами