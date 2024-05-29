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Песков: на Украине сейчас «закон — что дышло»

Песков: законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам, там точно «закон – что дышло». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно так. На них посягали неоднократно. И уж там точно «закон - что дышло», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, что на Украине «что только не творили» с Конституцией и законами.

28 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения.

По оценке Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского попросили не давить на НАТО.

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