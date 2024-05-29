Польша готовится создать буферную зону на границе с Белоруссией

Власти Польши рассматривают возможность ввести 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на встрече с пограничниками и военными на границе с соседним государством, передает ТАСС.

По его словам, правительство вместе с министром национальной обороны, министром внутренних дел примет решение по этому вопросу в начале следующей недели.

Туск также добавил, что польские власти решили шире использовать полицейские силы там, где доходит до массовых попыток пересечения границы. Он подчеркнул, что правительство постарается обеспечить защиту польской границы так, чтобы несущие там службу пограничники и военные были в безопасности.

В этот же день сообщалось, что Белоруссия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это соглашение ограничивает количество военной техники в пределах района применения ДОВСЕ (от Атлантического океана до Уральских гор). Россия вышла из него в прошлом году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нелегальный мигрант напал на польского военного на границе с Белоруссией.