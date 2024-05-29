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В Кремле уточнили, состоится ли Прямая линия с Путиным в 2024 году

Песков: формат Прямой линии с Путиным остается на повестке дня

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Александр Казаков/РИА Новости

Прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность. Об этом заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналист спросил представителя Кремля, планируется ли проведение традиционной Прямой линии в текущем году. На это Песков ответил, что Прямая линия остается как формат на повестке дня.

В последний раз Прямая линия с президентом состоялась 14 декабря 2023 года, она была совмещена с пресс-конференцией.

Свои вопросы президенту могли задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных средств массовой информации. Среди иностранных журналистов осветить мероприятие могли лишь получившие специальную аккредитацию.

Песков сообщал, что все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обрабатывались представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ранее Песков рассказал о впечатлениях Путина после прямой линии.

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Прямая линия Путина — 2023
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