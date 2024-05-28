В Грузии раскрыли роль закона об иноагентах для членства в ЕС

Принятый грузинским парламентом закон об иноагентах улучшит условия для членства республики в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Закон о прозрачности создаст лучшую почву для обеспечения членства Грузии в Евросоюзе», — отметил он.

По словам Кобахидзе, через шесть лет к 2030 году Грузия будет готова к членству в ЕС лучше, чем все страны-кандидаты. Он обратил внимание, что республика «с честью, независимостью, свободой и с суверенитетом» войдет в организацию.

Премьер-министр подчеркнул, что документ поможет «успокоить страну» и укрепить суверенитет.

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иностранных агентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов. Столько же депутатов поддержали закон по итогам третьего чтения, состоявшегося 14 мая. Это заседание должно было стать последним, но Зурабишвили отказалась подписывать документ и наложила на него вето.

Ранее в парламенте Грузии в ходе заседания по закону об иноагентах облили депутата.