Грузинские депутаты преодолели вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии в ходе пленарного заседания преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале Tbilisi life.

Журналисты отметили, что за инициативу проголосовали 84 из 150 депутатов. Для преодоления вето главы государства хватило бы и простого большинства голосов, которое составляет 76 законодателей.

«После голосования они (парламентарии. — «Газета.Ru») начали поздравлять друг друга и обниматься», — говорится в материале.

Грузинские депутаты приняли закон об иностранных агентах еще 14 мая — за него также проголосовали 84 человека. Рассмотрение документа проходило на фоне многочисленных акций протеста. При этом президент страны воспользовалась правом вето, отказавшись подписывать закон.

В результате 27 мая парламент республики запустил процедуру преодоления вето Зурабишвили. Тогда состоялось заседание юридического комитета законодательного органа, участники которого одобрили продолжение данной процедуры.

На следующий день депутаты собрались на пленарное заседание, целью которого являлось окончательное принятие закона об иностранных агентах. После начала мероприятия к зданию законодательного органа начали приходить люди, выступающие против этой инициативы. Позже сюда прибыли полицейские машины и автобусы со спецназом.

Ранее в Грузии обвинили западные страны в огромном давлении из-за закона об иностранных агентах.