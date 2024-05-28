Путин допустил новые решения о санитарной зоне на Украине

Если Украина нанесет удар по России высокоточным оружием большой дальности, то будет принято решение о создании так называемой санитарной зоны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы вынуждены будем создавать тогда зону безопасности. Мы к этому и перешли», — отметил российский лидер.

Накануне глава государства раскрыл степень участия западных наемников в конфликте на Украине. По его словам, здесь «ничего нового нет». Российский лидер подчеркнул, что они там «давно находятся», в эфире слышна то английская речь, то французская, то польская.

Путин обратил внимание, что под видом наемников в зоне конфликта находятся военные инструкторы из западных стран. Президент рассказал, что, к примеру, они управляют высокоточным оружием большой дальности. Российский лидер упомянул и о потерях в рядах западных инструкторов на Украине.

До этого Путин счел «элементами имперского поведения» попытки США запугать другие страны.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.