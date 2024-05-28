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Боррель признал, что ЕС не может выделить деньги Киеву

Боррель: ЕС не может выделить €6,6 млрд Киеву из-за отсутствия консенсуса

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Mohamed Azakir/Reuters

Европейский союз (ЕС) не может одобрить выделение Киеву €6,6 млрд на закупку оружия, чтобы остановить наступление ВС РФ, из-за отсутствия консенсуса. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого передает ТАСС.

«Семь юридических документов, необходимых, чтобы выделить €6,6 млрд на военные поставки Украине, ждут одобрения в Совете ЕС, но это невозможно сделать уже много месяцев, поскольку нужен консенсус всех стран ЕС, а его пока нет», — заявил он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 28 мая заявил, что Украина не смогла добиться успехов на поле боя, несмотря на многочисленные поставки оружия от стран Запада.

Боррель также заявил, что удары Вооруженных сил Украины по объектам внутри России при помощи западного оружия можно считать «законными по международному праву», если при их нанесении соблюдаются определенные условия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил надежду, что ВСУ получат первые истребители F-16 «очень и очень скоро».

Ранее в кабмине Италии раскритиковали Борреля за позицию по Украине.

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