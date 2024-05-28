В Венгрии указали на отсутствие успехов у ВСУ, несмотря на помощь Запада

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не смогла добиться успехов на поле боя, несмотря на многочисленные поставки оружия от стран Запада. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на все поставки оружия, украинцы не смогли добиться военных успехов на фронтах», — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что после подобного заявления его можно выставить «российским агентом и другом Путина и Лаврова», как это делают ряд СМИ в Венгрии и за рубежом, но ситуация от этого не изменится.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия выступает против предложения Евросоюза по подготовке украинских солдат западными инструкторами.

До этого министр заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. По его словам, Венгрия дала понять, что ЕС необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении российско-украинского конфликта из-за высокого риска эскалации.

Ранее стало известно о планах НАТО расширить поддержку ВСУ на территории Украины.