Путин заявил, что помнит Столтенберга премьером Норвегии, который «деменцией не страдал»

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что помнит генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда он был премьер-министром Норвегии, тогда тот «деменцией не страдал». Его цитирует ТАСС.

«Я, честно говоря, не знаю, что там говорит генсек НАТО. Когда он был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались, решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие, могли договариваться. На тот момент — я просто уверен в этом — деменцией он не страдал», — сказал он.

Так глава государства прокомментировал слова Столтенберга о возможности Украины наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации.

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