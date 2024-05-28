Дания не стала признавать Палестину государством

Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщает Reuters.

До этого ряд европейских государств признали Палестину государством. Так, 28 мая правительство Ирландии признало Палестину в качестве независимого государства. С таким заявлением на спецзаседании кабмина выступил глава министерства иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин. Также 28 мая испанское правительство на официальном уровне признало Палестину как государство. Об этом сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

28 мая вступает в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины независимым государством. Это первые за 10 лет европейские страны, решившиеся на подобный шаг. Причем Испания признала столицей Палестины Иерусалим. В Израиле действия Осло, Мадрида и Дублина восприняли в штыки, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны. Поможет ли это решение в урегулировании израильско-палестинского конфликта и ждать ли новых признаний Палестины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что глава «Моссада» оказывал давление на прокурора МУС по преступлениям в Палестине.