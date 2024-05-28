Французский политик отреагировал на разрешение инструкторам готовить солдат ВСУ на Украине

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию прекратить оказывать помощь Украине и работать над мирными переговорами, а не отправлять своих инструкторов на территорию республики. Так в беседе с ТАСС он прокомментировал подписание главкомом ВСУ Александром Сырским документа, позволяющего военным Франции готовить солдат на территории Украины.

«Это очень тревожное заявление, сделанное на фоне все более прямого участия стран НАТО в делах Украины. В частности, Франции, поскольку Макрон в конце февраля заявил, что отправка войск в Украину не исключена», — сказал Филиппо.

Политик выступил категорически против такого развития событий, призвав к прекращению любой помощи Украине, выходу Парижа из НАТО и началу переговоров.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — указал Сырский.

Ранее стало известно о планах НАТО расширить поддержку ВСУ на территории Украины.