Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Киев должен смириться с тем, что Украина потеряет земли

RS: Запад и Киев обязаны смириться с тем, что Украина потеряет территории

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинскому руководству следует вновь начать мирные переговоры с Россией, даже если для этого республике придется отказаться от части территорий. Об этом написал политический обозреватель Бранко Марсетич в статье для портала Responsible Statecraft.

Эксперт призвал обратить внимание на слова президента Российской Федерации Владимира Путина, заявившего о готовности возобновить переговоры с Украиной при условии учета украинской стороной реалий, сложившихся в зоне проведения специальной военной операции.

Марсетич считает, что необходимо воспользоваться предложением Путина к прекращению огня и пойти на мировую сейчас, какой бы неприятной была сделка. По словам автора статьи, так будет лучше для всех сторон, в том числе украинскому народу.

Марсетич добавил, что решение властей Украины отказаться от переговорного процесса с РФ в 2022 году имело «катастрофические последствия» для Киева: экономика и инфраструктура республики разрушены, страна погрязла в огромном внешнем долге, на ее восстановление потребуется полтриллиона долларов.

Ранее в Раде рассказали, какой исход конфликта устроит ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами