Украинскому руководству следует вновь начать мирные переговоры с Россией, даже если для этого республике придется отказаться от части территорий. Об этом написал политический обозреватель Бранко Марсетич в статье для портала Responsible Statecraft.

Эксперт призвал обратить внимание на слова президента Российской Федерации Владимира Путина, заявившего о готовности возобновить переговоры с Украиной при условии учета украинской стороной реалий, сложившихся в зоне проведения специальной военной операции.

Марсетич считает, что необходимо воспользоваться предложением Путина к прекращению огня и пойти на мировую сейчас, какой бы неприятной была сделка. По словам автора статьи, так будет лучше для всех сторон, в том числе украинскому народу.

Марсетич добавил, что решение властей Украины отказаться от переговорного процесса с РФ в 2022 году имело «катастрофические последствия» для Киева: экономика и инфраструктура республики разрушены, страна погрязла в огромном внешнем долге, на ее восстановление потребуется полтриллиона долларов.

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