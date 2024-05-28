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Глава «Моссада» оказывал давление на прокурора МУС по преступлениям в Палестине

The Guardian: глава «Моссада» оказывал давление на прокурора МУС Бенсуду

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Nir Elias/Reuters

Йоси Коэн, ранее занимавший пост директора израильской разведки «Моссад», оказывал давление на тогдашнего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуду с целью остановить расследование военных преступлений на оккупированных палестинских территориях. Об этом пишет The Guardian.

Йоси Коэн занимал должность главы «Моссада» с января 2016-го по июнь 2021 года, Фата Бенсуда была прокурором МУС в промежуток с 2012 по 2021 год.

«Директор «Моссада» Йоси Коэн лично участвовал в секретном заговоре с целью оказания давления на Фату Бенсуду, чтобы она отказалась от расследования по Палестине», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, контакты Коэна с занимавшей пост прокурора МУС Бенсудой происходили в годы, которые предшествовали ее решению начать расследования по предполагаемым преступлениям на оккупированных палестинских территориях. Расследование было начато в 2021 году, и достигло кульминации, когда главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подал заявление на ордера на арест из-за событий в Палестине.

Как пишет Guardian со ссылкой на израильского чиновника, действия главы «Моссада» были одобрены правительством страны. Другие источники также подтвердили, что Бенсунда информировала МУС о попытках Коэна склонить ее на сторону Израиля.

По данным газеты, изначально Коэн стремился склонить прокурора МУС к сотрудничеству, однако позже перешел к угрозам в адрес Бенсуды и ее семьи. Также имели место попытки дискредитации, говорится в тексте.

Как отмечается в материале, власти Израиля назвали данные обвинения ложными, а Бенсуда отказалась от комментариев.

Ранее прокурор МУС объяснил претензии к Израилю.

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