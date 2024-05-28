Генсек НАТО исключил отправку западных войск на Украину

Североатлантический альянс не намерен отправлять свои войска на Украину и становиться непосредственным участником вооруженного конфликта с РФ. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает РИА Новости.

Руководитель организации 28 мая принимает участие в заседании министров обороны стран — членов Европейского союза (ЕС), которое проходит в Брюсселе. Перед началом мероприятия он пообщался с журналистами, в том числе прокомментировав ситуацию в зоне украинского кризиса.

«Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях», — отметил Столтенберг.

Тем не менее генсек НАТО обратил внимание, что у организации есть право помогать украинским войскам защищать государство. Как он сказал, после передачи Киеву западного оружия оно становится украинским.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики не должно исключать никаких способов поддержки Украины. В том числе речь идет об отправке польских солдат в зону боевых действий.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Павел Вроньский сообщил об отсутствии у Варшавы планов направлять свои войска на поле боя. В то же время он подчеркнул, что Польша допускает такое развитие событий в будущем.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность появления западных войск в стране.