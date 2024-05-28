Политолог раскрыл, приведут ли протесты к смене власти в Армении

Широкий резонанс, возникший из-за протестов в Армении, вряд ли повлияет на смену власти в республике. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Он отметил, что нынешний премьер-министр Никол Пашинян обладает достаточным влиянием среди депутатов, силовиков и западных кураторов.

«Армянская политика известна своими громкими заявлениями и экспрессивными формами протеста, однако это не всегда приводит к реальным изменениям. Важно помнить, что за Пашиняном стоит большинство избирателей и элит, что делает его позиции достаточно крепкими, чтобы выдержать текущую волну недовольства», — сказал Шафир.

Он добавил, что лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, требующий отставки Пашиняна, даже при наличии поддержки со стороны обычных людей, лидером республики стать не может.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция сообщает о перекрытых дорогах. Активисты обвиняют премьер-министра в добровольной односторонней передаче армянских земель Азербайджану из-за согласия отдать Баку четыре села в рамках делимитации границы. Галстанян, инициирующий акции протеста, призвал своих сторонников запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти.

Ранее сообщалось, что в партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви.