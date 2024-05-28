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Советник Пушилина рассказал, когда кончится СВО

Советник Пушилина Гагин: СВО кончится, когда НАТО перестанет давать оружие ВСУ

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Боевые действия на территории Украины прекратятся, когда страны НАТО перестанут снабжать Киев оружием и боеприпасами, которыми ВСУ бьют по мирным людям. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Пока страны НАТО, хозяева Украины, не перестанут поставлять эти боеприпасы и вооружения нацистскому режиму Украины, террористическому режиму, война не закончится», — подчеркнул он.

Советник главы ДНР также рассказал о «нечеловеческой тактике» Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносящих удары по территории республики, а после приезда оперативных служб и приближения к месту удара неравнодушных граждан наносят еще один удар в это место.

28 мая Пушилин заявил, что линия фронта отодвигается в Донецкой народной республике, но Вооруженные силы Украины стараются наносить удары по гражданскому населению. По его словам, украинские войска терпят достаточно серьезные удары, на линии фронта ДНР на многих направлениях российские подразделения продвигаются вперед, берут под контроль новые населенные пункты.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку в ДНР.

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