В бундестаге сочли абсурдной идею о возможности победы Украины

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт сочла идею военной победы Украины над Россией абсурдной. Об этом она заявила на своем YouTube-канале.

По ее словам, сегодня слышатся заявления о том, что необходимо всеми способами наделить Украину возможностью победить Россию в конфликте, однако это является абсурдом. Украина не сможет одержать победу, указала Вагенкнехт.

Как заявила парламентарий, единственный шанс на победу Киева – вмешательство стран НАТО, но такое развитие приведет к мировой войне. При этом политики на Западе продолжают настаивать на военном решении конфликта, указала она.

До этого журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на Украине. В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент в страну, что сделает НАТО участником конфликта.

Ранее стало известно о планах НАТО расширить поддержку ВСУ на территории Украины.