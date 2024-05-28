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Столтенберг рассказал, как НАТО примет решение об ударах по РФ западным оружием

Столтенберг: страны НАТО сами решат, разрешать ли Украине бить по РФ их оружием

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Global Look Press

Страны — члены НАТО должны самостоятельно, а не коллективно, принимать решения о предоставлении Украине права использовать их оружие для ударов по территории РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Руководитель организации 28 мая прибыл на заседание министров обороны государств — участников Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Перед началом мероприятия он пообщался с журналистами, в том числе ответив на вопросы об ударах Украины по РФ при помощи западных вооружений.

«Это национальные решения, а не решения на уровне НАТО», — подчеркнул Столтенберг, говоря о снятии ограничений на применение западного оружия для атак на объекты на российской территории.

По его словам, соответствующие решения стран — членов Североатлантического альянса не должны привести к его вовлечению в конфликт с РФ. В то же время генеральный секретарь организации подчеркнул, что НАТО не планирует отправлять свои войска на поле боя и становиться непосредственным участником боевых действий.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что одной из основных тем обсуждения на заседании министров обороны из государств — участников регионального содружества станет снятие запрета на использование их оружия для ударов Украины по РФ. В том числе участники встречи поднимут вопрос о риске эскалации конфликта.

Ранее в правительстве Чехии назвали логичными атаки Украины на РФ при помощи западного оружия.

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