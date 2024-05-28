Политолог сравнил Эстонию с грибником, пытающимся собрать в корзину медведя

Официальный Таллин, делая воинственные заявления в адрес Москвы, походит на грибника, который пытается собрать в корзину медведя. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя слова президента Эстонии Алара Кариса о том, что его страна сделает все, чтобы поставить Россию на колени.

«Много ли из нас найдется глупых людей, которые попытаются вместе с грибами собрать еще и медведя в качестве трофея? Я думаю, немного. <...> Политические лидеры стран Прибалтики, оказываются сейчас в странной роли. Они сознательно идут в тот далекий-далекий лес, где немало [обеспокоенных] медведей», — сказал Межевич.

Как заявил Карис, только после того, как Россия «окажется на коленях», можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

В Москве к этому отнеслись с иронией. МИД предложил Карису первым подать пример стояния на коленях, а в Госдуме и Совфеде указали на отсутствие у Таллина политического влияния и авторитета. Депутат Леонид Слуцкий отдельно отметил, что эстонские угрозы выглядят странно на фоне российских успехов на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Евросоюзе призвали Россию вернуть буи на морской границе с Эстонией.