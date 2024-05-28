В Польше разъяснили слова главы МИД об отправке военных на Украину

Польша на данный момент не собирается отправлять своих военнослужащих на территорию Украины, однако в будущем не исключает такого варианта развития событий. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, передает РИА Новости.

«Польша многократно повторяла, что мы не отправляем войск на Украину, в то же время исключить такую ситуацию в будущем», — отметил он.

До этого Сикорский заявил, что Польша не исключает отправки своих военнослужащих на территорию Украины. «Мы не должны исключать никакие варианты», — подчеркнул Сикорский, отвечая на вопрос об отправке польских вооруженных сил на Украину.

Кроме того, министр иностранных дел Польши также заявлял, что Варшава поддерживает «право» Киева наносить удары по территории России оружием западного производства.

Ранее глава МИД Польши обвинил Россию в отправке мигрантов в Европу.