В Грузии депутаты начали заседание по преодолению вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии начал заседание, целью которого является преодоление вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что для окончательного принятия закона за него должны проголосовать 76 из 150 депутатов. Если это произойдет, у спикера парламента появится право самостоятельно подписать документ. Далее он будет опубликован на официальных ресурсах и вступит в силу.

При этом, по информации агентства, в настоящее время у здания парламента Грузии собираются участники акций протеста. Речь идет о гражданах, которые выступают против принятия в стране закона об иностранных агентах.

14 мая грузинские депутаты приняли закон об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. За документ проголосовали 84 парламентария, еще 30 человек высказались против.

Рассмотрение законодательной инициативы проходило на фоне многочисленных митингов. Впоследствии глава государства отказалась подписывать закон, воспользовавшись правом вето.

27 мая парламент Грузии запустил процедуру преодоления вето президента на закон об иностранных агентах. В этот день состоялось заседание юридического комитета законодательного органа, в ходе которого депутатам удалось преодолеть вето Зурабишвили. Теперь то же должны сделать участники пленарного заседания парламента.

Ранее спикер парламента Грузии оценил шансы на окончательное принятие закона об иностранных агентах.