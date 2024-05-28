Медведев призвал привлечь РАН к принятию государственных решений

Российская академия наук (РАН) должна быть напрямую вовлечена в процесс принятия государственных решений, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.

Во вторник, 28 мая, он принял участие в общем собрании членов РАН. Мероприятие было посвящено 300-й годовщине с момента создания академии.

На встрече Медведев обратил внимание, что в настоящее время страна проходит через один из сложнейших периодов в своей истории. В связи с этим жители РФ имеют высокие ожидания от отечественной науки, подчеркнул он.

«Достойно ответить на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна, невозможно без качественной экспертной основы, без активного участия ученых в жизни страны, без выработки экспертизы ключевых решений, которые принимает государство», — добавил зампред Совбеза.

По его словам, сейчас существует необходимость в прямом участии РАН в процессе принятия государственных решений. Именно поэтому президент академии Геннадий Красников с недавних пор является членом СБ РФ.

В то же время Медведев обратил внимание, что на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские ученые предлагают уникальные идеи для разработок перспективных видов вооружений. Он подчеркнул важность этой работы для всего государства и поблагодарил представителей научного сообщества за то, что они делают страну сильнее и приближают ее победу в текущем конфликте.

Ранее Медведев заявил, что российские войска уже скоро добьются нужных результатов на поле боя.